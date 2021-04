Distretto Turistico Costa d’Amalfi – Viaggio fra le migliori espressioni enoiche italiane

Non perdetevi il quarto appuntamento del ciclo di masterclass di formazione Growth promosso dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi e a cura di Gambero Rosso

Parleremo di vino con Marco Sabellico, giornalista, curatore della guida di Gambero Rosso Vini d’Italia e volto della famosa trasmissione #stappacongamberorosso.

“Quello della Costiera è un territorio che ha tradizioni enologiche e gastronomiche millenarie. Dai tempi della colonizzazione greca si intuirono le straordinarie potenzialità qualitative di questa terra capace di offrire prodotti di pregio, grazie ad un suolo e ad un clima unici e alla sapienza dell’uomo, che è riuscito sempre a valorizzarli realizzando prodotti dai sapori e dai profumi unici”

Ospiti della Masterclass saranno: Nicoletta Gargiulo, Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier della Campania, Luigi Reale, Titolare de Osteria Reale a Tramonti.

I 30 minuti finali della lezione saranno dedicati a una sessione di Q&A guidata da Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast, co-founder di BTO Educational

L’evento, gratuito, è stato possibili grazie al contributo di generosi sponsor, fra cui Time Vision scarl, agenzia per il lavoro accreditata al Ministero e Agenzia per la formazione accreditata in Regione Campania e Lombardia, Il Centro C.S.C. Group di Salerno, società di consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e GDPR, Connectivia srl, operatore delle telecomunicazioni che ha cablato in fibra ottica la Costiera Amalfitana, Alden srl Consulenti d’impresa e Associazione Professionale Gatto Camera D’Avino.

Live sul canale Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Qui i dettagli della masterclass

Registrazione all’evento non richiesta.