Depuratore a Maiori, la senatrice Luisa Angrisani: “Mi impegnerò a salvaguardare il territorio”

Riportiamo il post della senatrice Luisa Angrisani: «Questa mattina sono stata a Maiori per ascoltare i cittadini preoccupati per la realizzazione del nuovo maxi-depuratore da costruire in città. Condivido le loro legittime perplessità e mi impegnerò a salvaguardare i territori di Maiori, Minori, Atrani, Tramonti, Scala e Ravello. La tutela ambientale della Costiera Amalfitana non è solo un dovere verso gli abitanti ma soprattutto un obbligo verso il mondo, perché la costiera è un patrimonio mondiale. Sono migliaia i turisti che arrivano in costiera ogni anno, dunque ne va dell’immagine dell’Italia tutta.

Mi impegno a visionare questo progetto al più presto, a seguirne tutto l’iter anche se dovesse arrivare in fase di costruzione e messa in funzione. Nel frattempo chiederò un incontro con il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, per approfondire la vicenda. A livello parlamentare presenterò un’interrogazione al Ministro Cingolani.

Il mare della costiera amalfitana e il suo splendido paesaggio vanno tutelati a tutti i livelli. Sarò in prima fila come oggi accanto ai cittadini, sempre, perché non possiamo permettere che nulla rovini tutto ciò che di bello la natura ci ha donato».