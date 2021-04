De Luca in diretta: “Mercato nero dei vaccini in Italia. Campania ultima per dosi ricevute”

La Campania ha avuto dosi pari al 25% in relazione alla sua popolazione. Ha affermato il presidente Vincenzo De Luca nella diretta Facebook di oggi.

Ultimi in classifica ed ultimi in Italia anche per la distribuzione di vaccino Pfizer (16% ricevuto) che Moderna (1,7%) – ha aggiunto il presidente. Questa è una vergogna nazionale ed è scandaloso che nessun organo di informazione né le forze politiche abbiano il coraggio e la dignità di porre fine a questa sperequazione nel trattamento dei cittadini.

Nel corso di questi 3 mesi – continua De Luca – la Campania ha accettato che molte dosi andassero ad alcune regioni del Nord dove c’era un numero maggiore di popolazione anziana. L’intesa era che dopo si tornasse ad un criterio giusto sulla distribuzione. Ad oggi questo non è avvenuto ed in violazione di quello che aveva annunciato il Commissario il problema addirittura si è aggravato. La nostra regione viene privata di 200mila dosi.