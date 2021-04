Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alle 14:45 era in diretta come di consueto ogni venerdì. Stavolta il governatore ha fatto il punto della situazione circa la campagna vaccinale in Campania, i contagi da covid-19 e il tema scuola, ma in particolare si è fatto riferimento ad alcune iniziative per ripartire con lo sviluppo della regione.

Non solo in termini di emergenza sanitaria e covid-19, De Luca parla anche di interventi alla rete ospedaliera da Solofra al Ruggi d’Aragona di Salerno, Castellammare e l’ospedale unico della penisola sorrentina: stiamo completando le progettazioni per i nuovi ospedali della costiera sorrentina dopo decenni di parole realizziamo l’ospedale unico della costiera sorrentina.

De Luca parla anche di progetti che riguardano il trasporto e la mobilità sostenibile. Facciamo la gara per realizzare i progetti esecutivi per il collegamento metallizzato a Vietri, Furore e Sorrento. Per la progettazione della funivia Sant’Agata dei Due Golfi-Sorrento e Angri-Tramonti-Maiori, per un parcheggio interrato a Cetara, per il progetto della ZTL in costiera amalfitana, per un marciapiede a sbalzo ad Amalfi, Ravello e Atrani.