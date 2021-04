Daniele Esposito racconta Positano: “Punta Reginella” a fine ‘800

Obiettivo: Racconto Positano. Positano di fine 800′ “Punta Reginella”. Daniele Esposito ci racconta così uno dei luoghi più panoramici e suggestivi della città verticale e della costiera amalfitana.

Questa foto mette in evidenza diverse cose – commenta Daniele Esposito. Una su tutte, che la realizzazione della strada interna ha comportato l’intera o parziale eliminazione di alcuni fabbricati e di porzioni di montagna e giardini.

Forse proprio per la mancanza di una vera e propria strada carrabile le sue arterie interne “scale e vicoli” erano molto più numerosi di quelle di oggi, un vero e proprio labirinto per chi non ne aveva una buona conoscenza.