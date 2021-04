Dall’Academy Sorrento alla Spal: ecco chi è Lorenzo Ercolano

Lorenzo Ercolano, originario di Castellammare di Stabia, classe 2006, dopo aver militato per 2 stagioni nell’Academy Sorrento, è approdato lo scorso anno alla Spal. Motivo di orgoglio per il club rossonero della penisola che ha scritto: “Il viaggio di Lorenzo Ercolano continua a riempire di orgoglio tutto il mondo accademico. Un rossonero che sta scalando la vetta con la consapevolezza dei propri mezzi, ma fedele ai valori dell’umiltà che contornano lo Stadio Italia. L’Academy Sorrento é parte integrante di quanto Lorenzo stia facendo alla SPAL e il riconoscimento sottolinea l’affinità del giovane attaccante con il suo passato”. Mancino naturale e dotato di una buona tecnica, Ercolano è un’ala destra con predisposizione a rientrare sul sinistro e cercare il tiro. Il suo idolo nella Spal è Salvatore Esposito che ammira per la grinta e determinazione.