Dalla Sicilia a Positano: una coppia del gruppo “IoApro” arriva con la sushi car. Continuano le forti difficoltà del settore della ristorazione in tutta l’Italia, dove i ristoranti sono costretti a lavorare soltanto con l’asporto, in mancanza anche di zone gialle che permetterebbero un maggiore, seppur poco, afflusso di clienti. Difficoltà, insomma, che si riscontrano anche nelle altre regioni.

Una coppia facente parte del gruppo “IoApro” e che sta girando l’intera Italia, è arrivata oggi a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, con la sushi car.

“Positano è bellissima, meravigliosa. Un giro approfittando del fatto che c’è poco lavoro. Lavoriamo poco con l’asporto. Noi siamo in zona rossa e i vaccini devono arrivare, speriamo arrivino presto così finirà questa situazione. Un abbraccio a tutti e viva la Campania!”, ci hanno detto.

Non appena possibile li andremo a trovare, per essere accolti così come li ha accolti la nostra città verticale. Siamo con voi!