Da Sorrento e Sant’Agnello flash mob a Napoli contro il Recovery Fund

In questi giorni, un tema caldo è quello relativo ai miliardi del Recovery Fund che dovranno essere distribuiti tra le diverse Regioni d’Italia. Il Sud ancora una volta teme di essere scippato da fondi che gli spettano di diritto. Ma questa volta tutto il Mezzogiorno si è dimostrato compatto ed è pronto a scendere in strada per far sentire le proprie ragioni.

Alla manifestazione che coinvolgerà a Napoli ben 500 sindaci del Sud Italia, prenderanno parte alcuni manifestanti anche dalla penisola sorrentina, in particolare da Sorrento e Sant’Agnello. L’evento si terrà in Piazza Plebiscito alle ore 12 circa, e la data scelta – non a caso – è il 25 aprile, Festa della Liberazione.

