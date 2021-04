Da Sorrento all’isola di Capri altre due balenottere. Ecco come comportarsi quando le avvistate

Da Sorrento all’isola di Capri altre due balenottere . Ieri ancora nel Golfo di Napoli avvistate in Penisola Sorrentina poi ad Anacapri, davanti al Lido del Faro.

I consigli della Capitaneria di Porto quando le avvistate

Per il monitoraggio della #BALENAGRIGIA, una specie del tutto inusuale nelle nostre acque, tutti coloro che vanno per mare possono aiutare! NON avvicinandosi bensì AVVERTENDO della sua presenza la Capitaneria. Le segnalazioni sono preziosissime e aiuteranno la #GuardiaCostiera e gli esperti a far sì che l’animale, che potrebbe essere in difficoltà, venga monitorato e protetto. NON avvicinatevi a più di 100 m, non cercate di toccarla, non create ASSEMBRAMENTI di barche, perché tutto ciò causa grave stress all’animale! Qui ancora una volta il codice di condotta da tenere sempre in presenza di cetacei. GRAZIE!

Balenottere a Sorrento foto Susy Serbandini