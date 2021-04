Da Sorrento ad Amalfi i lavoratori del turismo in piazza a Pompei il primo maggio, ci sarà anche don Alfonso ed il Vescovo

Vi comunico che è confermata la manifestazione del 1 maggio a Pompei.Un grazie agli amici di questa splendida città che abbiamo avuto il piacere di incontrarli e concordare l’evento. Pompei,Sorrento,Capri,Amalfi e Ischia insieme per il rilancio del Turismo. Adesso impegno di tutti per la buona riuscita . L’annuncio è di Rosario Fiorentino che conferma l’appuntamento più importante della Campania e del Sud Italia , dalle coste di Salerno e Napoli ci si vedrà a Pompei.

Scendono di nuovo in piazza i lavoratori del turismo della penisola sorrentina e delle altre località campane. Questa volta i sindacati hanno scelto di manifestare a Pompei, un altro dei luoghi simbolo della nostra Regione. Lo scorso 10 aprile, invece, le proteste hanno animato le piazze di Sorrento, Amalfi, Capri ed Ischia. Unanime il grido che si levava dalle piazze: “Vaccini per poter ripartire”.

Poi gli organizzatori hanno scritto al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ancora una volta per chiedere la vaccinazione dei dipendenti del comparto turistico. Ora, in vista dello sciopero in programma il primo maggio, alle ore 10, a Pompei, il rappresentante sindacale Rosario Fiorentino insieme con le altre sigle, ha deciso di inviare una nuova missiva, questa volta all’arcivescovo del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, Tommaso Caputo. Una lettera per chiedere all’alto prelato di scendere in piazza, il primo maggio, per benedire i lavoratori riuniti nella città Mariana, nella piazza Bartolo Longo, antistante al Santuario.

Tutti assieme ci saranno i lavoratori della filiera dell’ospitalità di diverse realtà uniti per protestare contro la lunga crisi economica, connessa alla pandemia, che sta mettendo in ginocchio il settore. Per l’occasione verrà anche reiterata la richiesta di vaccinare tutti i lavoratori del settore. I preparativi di questa protesta hanno visto riniti nella mattinata di ieri i rappresentanti delle 150 guide turistiche riuniti presso l’Azienda di Soggiorno e turismo di Sorrento, mentre nel pomeriggio, si sono visti all’hotel Vittoria di Pompei, i rappresentanti delle sigle da Abbac-Campania, Anls Campania, Comitato Dipendenti Ncc Campania, Comitato Air-Aziende Ncc, Fia Confindustria, Flaica Cub-Regione Campania, provincia di Napoli, provincia di Salerno, Guide ed Accompagnatori turistici, Mcl Capri.

Il primo maggio parlerà ai lavoratori riuniti a Pompei anche l’assessore al Turismo di Sorrento, Alfonso Iaccarino, noto chef del ristorante bi-stellato Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi e con lui stanno aderendo altri nomi importanti del panorama della ristorazione, sicuramente anche Peppe Aversa del Buco , che Positanonews ha già intervistato, e non solo.

Molti hanno detto che forse solo affidandosi alla Madonna ci potrà essere qualche speranza in questo 2021 con i vaccini che tardano a venire e la confusione della politica.