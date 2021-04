Da Piano di Sorrento a Massa e da Vico Equense a Piano, il caos vaccini lo fa l’ASL. A Positanonews arrivano segnalazioni di anziani a pochi metri da Villa Fondi che vengono mandati a farsi il vaccino a Vico Equense, da Torca di Sant’Agata a Piano di Sorrento invece di fare il vaccino a Massa Lubrense e , per completare, abbiamo anche il caso di anziani di Vico Equense mandati a farsi il vaccino a Villa Fondi . Il giro delle sette chiese e sabato, ciliegina della torta, SEMPRE PER COLPA DELL’ASL NAPOLI CAMPANIA PER PRECISARE, sabato pomeriggio gente è arrivata a Villa Fondi quando Villa Fondi era chiusa e PER FORTUNA qualcuno ci ha messo un cartello per quei disperati. Se un giornale non scrive queste cose è meglio che chiude! Diamoci piùttosto una mossa e l’ ASL cerchi almeno di far vaccinare le persone nel comune di loro competenza o ci spieghino VIA MAIL o anche con una intervista streaming che sta succedendo e quando ci saranno questi mille vaccini al giorno. Se non lo sanno fanno megli a dire non lo sappiamo senza far promesse. Siamo convinti che in tutto questo le autorità locali sono i parafulmini di errori che vengono dall’alto e lo stiamo specificando e precisando in tutti i modi che abbiamo stima e rispetto di tutti gli operatori e volontari che subiscono loro stessi questa situazione di disagio.

