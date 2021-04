Da domani si torna a scuola: a Minori tamponi per gli studenti

Mercoledì 7 aprile torneranno in aula 5,3 milioni di studenti italiani. Il nuovo decreto del Governo Draghi ha previsto il ripristino della didattica in presenza – nelle zone arancioni – sarà garantita la presenza per tutte le classi fino alle scuole medie su tutto il territorio nazionale.

La città di Minori prepara un rientro sicuro in aula, con test antigenici a campione su base volontaria per i concittadini più piccoli. Lo annuncia l’amministrazione comunale con un post sui social.