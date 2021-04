Da Agerola a Positano: si completa la segnaletica sul Sentiero degli Dei

Dopo l’intesa attività di manutenzione effettuata nei mesi scorsi, si completa oggi lungo il Sentiero degli Dei l’installazione della segnaletica, secondo gli standard internazionali. Il Sentiero degli Dei è pronto per accogliere, appena le misure nazionali lo consentiranno, i tanti ospiti nazionali ed internazionali.

Possiamo ritenerci soddisfatti – commenta l’amministrazione comunale di Agerola. Come sempre grazie ai ragazzi di Cartotrekking Escursioni Amalfi Coast che non hanno mai lesinato impegno e disponibilità. E, in particolare, grazie al CAI Monti Lattari (Pio Gaeta e Matteo Pisacane) che ha donato al Comune di Agerola la progettazione della segnaletica e la quota dei pannelli installati oggi, consentendoci di terminare un’azione di manutenzione e potenziamento dei segnali di orientamento avviata diversi mesi fa.