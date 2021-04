Covid tra i banchi: sospese le lezioni in 4 classi della scuola elementare a Raito

Lievitano, i contagi a scuola, nel salernitano. In particolare, sono state chiuse le classi le classi 1^, 2^, 3^ e 5^ elementare del plesso di Raito: lo ha disposto il Comune di Vietri sul Mare, dopo aver accertato l’aumento dei casi di alunni positivi al Covid19.“

In attesa di conoscere i risultati dello screening totale, dunque, la didattica in presenza è stata sospesa per le classi interessate ai contagi o alla catena dei loro contatti. Apprensione tra i genitori dei piccoli, poiché “la salute degli alunni va tutelata”