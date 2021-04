Covid, positivo un membro dello staff azzurro, intanto la Juve annuncia la guarigione lampo di Demiral

Il Napoli nella notte ha effettuato un nuovo ciclo di tamponi per la positività di un componente dello staff sanitario: “In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi”. Intanto la Juventus ha comunicato la guarigione di Demiral la cui positività al Covid è durata appena 5 giorni: “Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.