Covid in provincia di Salerno. 22 in città, 19 a Cava, 17 ad Angri. In Costa d’ Amalfi contagi a Maiori, Furore e Vietri sul mare . Questo è il report dell’Asl fra Costiera amalfiana e Cilento .

Sono 238 i tamponi positivi al Coronavirus comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Campania su 2.421 tamponi analizzati (tasso di positività al 9.83%). A Salerno città i positivi sono 22, ad Angri 17, a Capaccio Pastum 11 a Battipaglia 10

ECCO LA LISTA COMUNE PER COMUNE DEI NUOVI POSITIVI NEL SALERNITANO

Agropoli 2, Albanella 3, Altavilla Silentina 1, Angri 17, Aquara 3, Baronissi 1, Battipaglia 10, Bellizzi 5, Bracigliano 8, Buccino 3, Campagna 7, Capaccio Paestum 11, Casal Velino 3, Castel San Giorgio 1, Castellabate 3, Cava de’ Tirreni 19, Cicerale 1, Colliano 2, Corbara 3, Eboli 7, Fisciano 8, Furore 2, Giffoni Valle Piana 4, Giungano 1, Maiori 4, Mercato San Severino 7, Montecorvino Pugliano 6, Montecorvino Rovella 1, Nocera Inferiore 8, Nocera Superiore 2, Olevano sul Tusciano 2, Oliveto Citra 2, Omigliano 1, Ottati 1, Pagani 9, Palomonte 3, Pellezzano 1, Pontecagnano Faiano 6, Roccadaspide 1, Salerno 22, San Gregorio Magno 5, San Marzano sul Sarno 2, San Valentino Torio 6, Sant’Egidio del Monte Albino 3, Sarno 8, Scafati 7, Siano 3, Stio 1, Vietri sul Mare 2.