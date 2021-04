Covid a Maiori. Sei positivi e chiusa scuola paritaria. Mancano i dati sui vaccini, ci vuole altro hub al Costa d’Amalfi di Ravello

Covid a Maiori e in Costiera amalfitana, il punto della situazione. Sei nuovi positivi, chiusa scuola paritaria elementare per precauzione. Mancano i dati sui vaccini . In sintesi le notizie più rilevanti nella Divina In Costiera amalfitana continuano i bollettini sul coronavirus Covid – 19 , Maiori contro tendenza con sei nuovi contagiati, ai positivi si aggiunge anche un bambino delle scuole elementari positivo ai rapidi, ma in attesa di tampone, che ha imposto di chiudere solo precauzionalmente la paritaria delle Suore Domenicane, se parlerà per il 26 aprile per tornare in presenza. Da Maiori a Tramonti qui l’unico positivo è pure un bambino e probabilmente si negativizzera’ per la settimana prossima. I giovani vengono presi di mira dalla varoante inglese maggiormente forse per la velocità di diffusione. Motivo in più per giustificare le preoccupazioni e le richieste degli studenti dell’alberghiero sentiti oggi da Positanonews TG e grazie a noi dopo c’è stato un colloquio con Andrea Reale. Mancano i dati sui vaccini, ma grosso modo siamo al di sotto del 10% , molto sotto alla soglia necessaria per far ripartire il turismo. Assolutamente impensabile che il solo hub, con l’USCA militare al porto, possa bastare da questo lato della Costiera, se escludiamo Positano e Praiano. Bisogna ripristinare l’ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello. Intanto speriamo di avere dati certi anche sulla vaccinazione dall’ASL di Salerno o dalla Regione Campania ma la promessa immunità per questa estate nom ci sarà. Forza e coraggio

Leggi anche Maiori, 6 nuovi positivi e due guariti

Maiori il record di positivi, poi 2 a Ravello. Tramonti, invece, record di guariti, poi 2 a Minori, uno Amalfi, Ravello e Scala. Vietri sul mare 51 contagi è la prima, poi Praiano 23, Positano 18, Ravello 10, Amalfi 8, Maiori 7, Conca dei Marini 5, Scala 3, oltre a Tramonti con 1 sono Cetara e Atrani. Minori e Furore sono Covid free. Agerola sono ancora 33 , i decessi sono stati in tutto 25, 4 per Agerola, Amalfi, Maiori e Tramonti, 3 a Vietri sul mare e Ravello, 2 a Cetara e Ma ora vogliamo i report dei vaccini. Sono circa 2.500 contagi in totale avuti finora in Costiera amalfitana, ne rimangono poco più di 150.