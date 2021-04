Covid a Maiori. Sei nuovi positivi, chiusa scuola paritaria per precauzione. Mancano i dati sui vaccini, ci vuole altro hub al Costa d’Amalfi di Ravello

Covid a Maiori. Sei nuovi positivi, chiusa scuola paritaria per precauzione. Mancano i dati sui vaccini . In Costiera amalfitana continuano i bollettini sul coronavirus Covid – 19 , Maiori contro tendenza con sei nuovi contagiati, ai positivi si aggiunge anche un bambino delle scuole elementari positivo ai rapidi, ma in attesa di tampone, che ha imposto di chiudere solo precauzionalmente la paritaria delle Suore Domenicane. Mancano i dati sui vaccini, ma grosso modo siamo al di sotto del 10% , molto sotto alla soglia necessaria per far ripartire il turismo. Assolutamente impensabile che il solo hub, con l’USCA militare al porto, possa bastare da questo lato della Costiera, se escludiamo Positano e Praiano. Bisogna ripristinare l’ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello. Intanto speriamo di avere dati certi anche sulla vaccinazione.

𝗜𝗟 𝗕𝗢𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗢 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗧𝗔’ 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗜𝗢𝗥𝗜 – 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗔’ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝟭𝟵

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟮 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭.𝟬𝟬

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟲 𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼: 𝟭𝟭 𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟮

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟳 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶: 𝗔𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟳 𝗦𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟬

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶: 𝟮𝟳𝟱𝟳 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟮𝟱𝟵 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶: 𝟬 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗱𝘂𝘁𝗶: 𝟰

𝗜𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 – 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟬/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬. 𝗜𝗹 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗲̀ 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗶 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶

Il provvedimento è scaturito in seguito della positività di tampone rapido effettuato su un alunno della scuola primaria.

Pertanto, per le giornate di domani, venerdì 23 aprile e sabato 24, tutte le classi, dalla prima alla quinta, torneranno in didattica a distanza per permettere la sanificazione di tutte le classi e degli ambienti scolastici.