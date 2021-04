Covid-19, un italiano su due sarebbe disposto a pagare il vaccino anche con cifre importanti

Secondo un’analisi della Coldiretti così come riporta l’Adnkronos – stante il ritardo della campagna di immunizzazione, quasi un italiano su due (47%) sarebbe disposto a pagare per avere il vaccino anti-Covid. Se un 20% di cittadini è pronto a pagare fino a 50 euro per un vaccino, un altro 17% arriverebbe fino a 100 euro, ma c’è anche un 4% pronto a superare i 500 euro, un 3% che si spingerebbe fino a 5.000 euro ed un altro 3% che sarebbe disposto a sborsare una cifra addirittura superiore.