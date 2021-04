Covid-19, oggi in Italia 18.025 nuovi casi su 250.933 tamponi effettuati

In questa domenica di Pasqua che vede tutta l’Italia in zona rossa arrivano i dati dei contagi giornalieri da Covid-19. Sono 18.025 i nuovi casi su 250.933 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 3.703 i ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri.

La Regione che oggi registra un maggior numero di casi è la Lombardia con 3.003 seguita dalla Campania con 1.908 nuovi positivi. E’ invece il Molise a registrare oggi il minor numero di nuovi contagi che sono pari a 40.