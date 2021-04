Covid 19, l’infettivologo Massimo Galli: “Un errore riaprire le scuole, i bambini non sono vaccinati”

Il Dott. Massimo Galli, primario infettivologo all’ospedale Sacco di Milano e professore ordinario di Malattie Infettive, intervenuto alla trasmissione di Rai 3 Agorà, ha espresso la sua opinione su una eventuale riapertura delle scuole dopo il periodo pasquale. Ecco le sue parole riportare da TV Medica: «Stiamo riaprendo le scuole a bambini che non stiamo vaccinando e che non vaccineremo se non dopo l’estate, se tutto va bene. Stiamo andando contro corrente, proprio mentre gli altri Paesi europei, come la Francia e la Gran Bretagna, riconoscono l’errore. Questo è incredibile. Si tengono aperte delle falle e ritardiamo il processo di limitazione dell’infezione: io sono del parere che non si possono subire errori senza fare nulla. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la scuola, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari. La variante inglese si trasmette con grande efficienza tra bambini e adolescenti e questo vuole dire che la scuola rimane un serbatoio importante. Non ho mai creduto alla sistemazione veloce delle cose. Ogni volta sembra che io sia quello del pessimismo e delle docce fredde, ma i dati sono quelli. Pasqua sarà cruciale, bisogna vedere che cosa succede. Mi auguro che i miglioramenti arrivino presto, ma dovremo valutare che impatto avranno i giorni di Pasqua sulla mobilità maggiore delle persone e sull’efficienza della macchina vaccinale. Non vorrei che ci fosse un rilassamento in giro per l’Italia. Spero proprio di no, detto questo credo che il mese di aprile sia fondamentale e potrebbe farci vedere la luce in fondo al tunnel».