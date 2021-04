Covid-19, in penisola sorrentina 5 nuovi casi e 2 guarigioni

Aggiorniamo come di consueto il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 22.30 di oggi 16 aprile 2021. In data odierna si sono registrati 5 nuovi casi di Coronavirus, di cui 3 nel comune di Meta e 2 in quello di Sorrento. Al contempo i guariti sono 2, entrambi nella città di Sorrento.

Sale, quindi, a 223 il numero degli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina.

Massa Lubrense è il Comune con il maggior numero di positivi che ad oggi sono 62.