Covid-19, in Campania superato il milione di somministrazione delle prime dosi di vaccino

Covid-19, l’odierno bollettino delle vaccinazioni in Campania (aggiornato alle ore 12.00 del 26 aprile 2021) riporta – come potete vedere nel grafico in calce al presente articolo – che sono 1.119.570 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose e di questi 425.009 hanno ricevuto anche la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.544.579.

Si ricorda che la piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste.