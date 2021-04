Covid-19, il dott. Zangrillo del San Raffaele di Milano: “Se ognuno fa la sua parte ne usciremo presto”

Il dott. Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, sottolinea come siano fondamentali le vaccinazioni per una ripresa della vita normale. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos Zangrillo afferma: «Il futuro dobbiamo interpretarlo sapendo cogliere tempestivamente i segnali positivi. E, quindi, basta con la narrazione quotidiana che porta a terrorizzare e spaventare. Io mi rivolgo a un pubblico di persone responsabili. Dobbiamo dire che dovremo vaccinarci contro il Covid, ma a poco a poco dobbiamo riprendere a vivere. Perché sennò moriamo non di virus, ma di tutto il resto. Comprendo che farà indispettire molti questo richiamo all’ottimismo e ci sarà qualcuno che penserà che sia un segno di irresponsabilità, ma io invece penso di rivolgermi con argomenti molto solidi a persone che necessariamente hanno compreso nel tempo che ognuno di noi deve fare la sua parte e ne usciremo prestissimo. Il nostro obiettivo deve essere il futuro, un futuro di ripresa. Uscire da questa crisi sanitaria è il principio per poter fare ripartire tutto il resto.

Purtroppo l’ottimismo non paga. E’ più semplice essere catastrofisti e dire che moriremo tutti, che non ne usciremo mai. Invece io sostengo che va fatto appello al senso di responsabilità. Noi dobbiamo dare speranza ai giovani, agli anziani e a coloro che hanno la responsabilità di un’impresa e di sostenere l’economia. Non dobbiamo abbandonarli. Non illudiamoci che sia finita. Questo virus è stato un campanello d’allarme di quel che potrà accadere in futuro. Ci ha messo in guardia e ha chiesto a ognuno di noi di adoperarsi perché quel che è accaduto non si ripeta più in futuro. E proprio perché questo non sarà l’ultimo virus, tutti abbiamo il dovere di perseguire una progettualità che ci permetta di avere in futuro un sistema sanitario organizzato per far fronte a queste crisi. Dobbiamo arrivare a un punto fondamentale, che è la convivenza con il virus e con ogni genere di problema che potrà presentarsi. Convivenza vuol dire essere armati per affrontare le future emergenze sanitarie».