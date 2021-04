Covid-19, i dati delle vaccinazioni in penisola sorrentina

Proseguono le vaccinazioni in penisola sorrentina nei tre punti stabiliti: l’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, la Residenza Cerulli a Massa Lubrense e Villa Fondi a Piano di Sorrento che, ricordiamo, comprende la popolazione non solo di Piano ma anche di Sorrento, Sant’Agnello e Meta. Il distretto sociosanitario 59 dell’Asl ha reso noto i dati dei vaccini somministrati fino ad oggi:

over 80 (74,80%)

da 70 a 79 anni fermi al 2,11%

persone con disabilità 62,53%

ceregiver 12,53%

categorie fragili 43,61%

personale scolastico 88,47%.

In totale in penisola sorrentina sono state somministrate 12.852 dosi di vaccino.

Per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio per le persone non deambulanti o, comunque, impossibilitate a raggiungere i punti vaccinali si sta muovendo una squadra che riesce a garantire circa 22 vaccinazioni al giorno. E’ chiaro che per la vaccinazione a domicilio i tempi sono più lunghi considerato che il medico dovrà fermarsi per almeno una quindicina di minuti presso l’abitazione del vaccinato in modo da assicurarsi che non ci siano effetti collaterali.

Ricordiamo che in Campania è stata appena aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini, come precisato dall’Unità di Crisi. Per l’adesione egli ultrasessantenni il link è: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino