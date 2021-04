Covid-19 ad Agerola, scendono i casi: 6 guariti e un nuovo positivo

Covid-19 ad Agerola. Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si rilevano 6 guariti e 1 nuovo caso positivo, riconducibile ad un nucleo familiare di un caso positivo accertato nei giorni scorsi. In attesa di ricevere dall’Asl riscontro ufficiale degli altri esiti dei tamponi effettuati al Drive Through, auguriamo ai positivi attuali una pronta guarigione.

Grazie alle misure restrittive locali e agli sforzi che come comunità stiamo profondendo nelle ultime settimane – scrive l’amministrazione -, iniziamo a registrare, a piccoli passi, dei risultati gratificanti. E’ dovere di tutti continuare a mantenere alta la guardia, in particolar modo in questi giorni di festività pasquali. Forza!