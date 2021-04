Covid-19, a Vico Equense screening gratuito per i residenti da Preazzano a Pacognano

Vico Equense. Riparte il servizio di screening gratuito con test localizzati sul territorio per monitorare la diffusione del contagio da covid-19. Il prossimo appuntamento è per sabato 10 aprile, ad Arola, dalle ore 14.30 alle 19.00. Ferdinando De Martino, Comandante della locale Polizia Municipale, chiarisce che possono sottoporsi allo screening volontario i residenti nell’area da Preazzano a Pacognano. Sottolinea, inoltre, che coloro che presentano sintomi, oppure sono in attesa di tampone o di esito dello stesso, non possono assolutamente sottoporsi allo screening. Al riguardo saranno effettuati severi controlli.

Per lo screening verranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi donati dalla Msc Foundation e distribuiti ai Comuni della costiera dalla Fondazione Sorrento. Chiunque fosse interessato a sottoporsi al controllo dovrà necessariamente prenotarsi e compilare il form al seguente link:. https://www.comunevicoequense.it/prenotazione-test-covid-19/