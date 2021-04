Covid-19 a Vico Equense: crollano i contagi, 6 negli ultimi 3 giorni. 20 in totale

La Campania resta in zona rossa per la sesta settimana consecutiva. La Regione presenta un Rt di 1,19 questa settimana ed ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Stavolta cala la classificazione di rischio che è giudicata moderata, c’è un calo di casi (-6,7) e zero allerta nei sistemi sanitari. Visti i dati, è dunque possibile che questa sia l’ultima settimana della Campania in zona rossa dopo 6 settimane, un mese e mezzo, prima del possibile passaggio in zona arancione.

I dati riportati nell’immagine di seguito sono aggiornati alle ore 22:00 del 9 aprile.