Costiera amalfitana-Sorrento, la SITA comunica le nuove corse scolastiche dal 26 aprile

Lo scorso lunedì il rientro in aula da parte di tutti gli studenti – comprese le scuole superiori – ha destato non poca preoccupazione agli alunni dalla costiera amalfitana.

La Sita Sud ha finalmente pubblicato i nuovi orari che comprendono l’aggiunta di nuove corse scolastiche. A partire dal prossimo lunedì 26 aprile, entreranno in vigore gli orari tanto richiesti da alunni e genitori della costiera amalfitana.

Dalla Divina alla costa di Sorrento, gli alunni si spostano in massa per raggiungere i rispettivi plessi scolastici di appartenenza. Con l’imminenza di una stagione turistica, si sarebbero verificati assembramenti per nulla consigliati in tempi di pandemia e con una campagna vaccinale in atto

Nuovi orari SITA aprile 2021