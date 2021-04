Costiera Amalfitana – Piano di Zona S2: individuazione di operatori economici per l’affidamento della gestione dei servizi sociali.

Il Piano di Zona Ambito S2 comunica che è stato pubblicato l’Avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata (ex art. 36 D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento avente ad oggetto i servizi: “Centro per la Famiglia, Servizi educativi ai minori e servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico, Servizi Temporanei e Territoriali (attività ricreative, sociali e culturali) Programma P.I.P.P.I”, nei comuni dell’Ambito Territoriale S2, diviso in n. 2 lotti funzionali”.

Scopo dell’avviso è l’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura relativa all’affidamento della gestione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e le responsabilità familiari, finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020, Fondi Programma P.I.P.P.I., Fondo Nazionale Povertà 2018, Fondo Regionale Povertà (L.R. 23/2017 art. 7 comma q, Fondi Pon Inclusione 2014-2020-Attuazione SIA (Avviso n. 3/2016) suddivisi in n. 2 sedi operative: Cava de’ Tirreni e Costiera Amalfitana.

L’importo massimo stimato dei lotti e dei relativi servizi, che li costituiscono posti a base d’asta, per dodici mesi e massimo sei rinnovabili, comprensivo dell’opzione di rinnovo di sei mesi è pari ad € 626.254,80 (iva esclusa) come di seguito dettagliato:

LOTTO 1 CAVA DE’ TIRRENI Importo Totale Affidamento (iva esclusa) € 208.751,60 Opzione di rinnovo (max 6 mesi) € 104.375,80 Importo Totale Massimo Stimato € 313.127,40

LOTTO 2 COSTIERA AMALFITANA Importo Totale Affidamento (iva esclusa) € 208.751,60 Opzione di rinnovo (max 6 mesi) € 104.375,80 Importo Totale Massimo Stimato € 313.127,40

Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato per il 27 aprile ore 12.00, la Stazione Appaltante procederà – partendo dall’elenco delle manifestazioni pervenute (con esclusione di quelle eventualmente invalidate) ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Per ogni utile informazione, il testo completo dell’Avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito: www.pianodizonas2.it- www.comune.cavadetirreni.sa.it