Viabilità

Costiera amalfitana, da domani interventi sulla statale: senso unico alternato a Positano e Atrani

Nella giornata di domani verranno eseguite alcune verifiche sul viadotto al km 30,650 ad Atrani, nell’ambito dei lavori in corso. Avviati lavori, da parte di Enti Terzi, per la messa in sicurezza di un costone roccioso a Positano

FOTO D' ARCHIVIO