Costiera amalfitana: Cetara ospita Stefano De Martino

Stefano De Martino è sbarcato a Cetara. Il noto ballerino e conduttore televisivo italiano ha riscosso il suo successo nel 2009 quando diventa uno dei partecipanti del talent show Amici. La tappa di De Martino in costiera amalfitana non è una novità. Meta da sempre ambita per il ballerinona poletano: le magiche coste della divina sono lo sfondo ideale per sfoggiare il suo fisico scultoreo. Stavolta, tuttavia, Stefano si trova a Cetara probabilmente per lavoro con la sua troupe di fotografi, che ha potuto consumare un ottimo pranzo al ristorante Nonna Nannina di Cava de’ Tirreni, che scrive: Oggi siamo in piacevole compagnia. E’ stato un vero piacere far assaggiare i nostri piatti a Stefano De Martino nella nostra bellissima Cetara!

L’esperienza di Stefano De Martino ad Amici gli ha permesso di vincere un contratto con il Complexions Contemporary Ballet. L’anno successivo è tornato ad Amici, ma in veste di ballerino professionista: nel 2012 la sua relazione con Emma Marrone, cantante conosciuta durante il talent show, termina a causa del suo incontro con Belen Rodriguez. Nel 2013 si sposa con Belen Rodriguez e diventa papà di Santiago: nonostante un periodo di separazione, nel 2019 coppia si è riunita per poi separarsi definitivamente nel 2020. Tra il 2016 e il 2018 ha preso parte al cast di Selfie – Le cose cambiano, è stato inviato del reality show L’isola dei famosi e ha condotto Made in Sud.