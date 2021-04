Corposi movimenti a Banca Intesa tra Minori ed Amalfi Cambio radicale alla sede di Banca Intesa San Paolo di Minori. Dal momento che detto istituto di crediuto ha assorbito, a livello nazionale, UBI BANCA, che a Minori era presente con CARIME, questa cessa le ooperazioni ed il tutto viene trasferito alla sede di Intesa di c.so Vittorio Emanuele.

Il direttore di Banca Carime UBI, Maurizio Savo, amalfitano, passa a responsabile di INTESA , per cui questa filiale sarà a breve chiusa.

Gaetano Barbato passa così da direttore di Minori a responsabile in capo della filiale di Amalfi, dove trva un suo ex collaboratore minorese, Michele Somma.

A coadiuvare Savo restano a Minori gli ottimi Miriam e Salvatore (non serve il cognome perchè i due funzionari sono ormai entrati a far parte del tessuto operativo minorese)