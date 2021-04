Coronavirus, oggi un nuovo positivo a Positano: i casi attuali salgono a 17. Riportiamo di seguito l’aggiornamento Covid-19 del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana:

Attualmente risultano diciassette persone positive al covid-19.

Oggi si registra un caso positivo.

La Asl, unitamente al C.O.C. ha provveduto al tracciamento dei contatti, che sono stati posti in isolamento fiduciario.

Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare.

In questo momento è importante non abbassare la guardia.

Dal centro operativo di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.