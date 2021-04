Coronavirus: i numeri dedicati non funzionano, i cittadini chiedono informazioni nei centri vaccinali. Attualmente, in Campania si stanno concludendo le vaccinazioni per gli over 80. Al contempo, si stanno sottoponendo al vaccino anche gli insegnanti e le categorie maggiormente esposte e, dunque, più a rischio. Intanto, è stata aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età.

I numeri dedicati, però, non funzionano e, dunque, i cittadini sono costretti a chiedere informazioni al centro vaccinale. Questo non capita soltanto agli anziani, ma anche ai più giovani, iscritti sulla piattaforma in attesa del vaccino. Purtroppo, inoltre, al centro non sempre sono in grado di dare delle risposte, in quanto non sono dentro al sistema.

Insomma, da questo punto di vista funziona ben poco.