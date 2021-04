Coronavirus, esiti tamponi drive through ad Agerola: 32 guariti e 10 nuovi positivi.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie si riportano gli esiti dei tamponi effettuati al Drive Through di Agerola. Da un totale di 129 tamponi effettuati sono emersi 32 cittadini guariti e 10 nuovi casi positivi. Questi ultimi rientrano tutti nelle attività di tracciamento, essendo contatti stretti o familiari conviventi di casi positivi accertati nei giorni scorsi, già in quarantena prima di sottoporsi al tampone di controllo.

Auguriamo una pronta guarigione.

Grazie alle misure restrittive locali, alle attività di tracciamento e agli sforzi che come comunità tutta stiamo profondendo segniamo, oggi, un passo significativo nella direzione da noi tutti auspicata: invertire il trend epidemiologico. Non molliamo. Le regole possono essere penalizzanti ma sono indispensabili per scacciare via questo maledetto virus. Forza, Agerola!