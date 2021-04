Coronavirus, esiti dei tamponi drive through ad Agerola: 47 guariti ed 1 nuovo positivo.

Da comunicazioni ufficiali ricevute dalle autorità sanitarie, si riportano di seguito gli esiti dei tamponi effettuati al Drive Through di Agerola: 47 guariti e 1 nuovo positivo, riconducibile ad un nucleo familiare convivente di un caso positivo già accertato nei giorni scorsi.

Ringraziamo ognuno di Voi per lo spirito di collaborazione, il senso civico e l’atto di responsabilità verso il rispetto delle misure restrittive in vigore ad Agerola nell’ultimo mese. L’impegno di squadra ci sta consentendo di superare questo momento di difficoltà. Abbiamo invertito la curva epidemiologica, ma l’emergenza non è ancora risolta del tutto. Ognuno di noi può continuare a fare la differenza. Buona domenica, Agerola!

A brevissimo si riunirà il Comitato Operativo Comunale per analizzare gli ultimi sviluppi della situazione epidemiologica ed assumere decisioni al riguardo, di cui vi daremo aggiornamenti.