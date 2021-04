Coronavirus, ancora due decessi a Vico Equense: si tratta di due mamme. Si allunga la scia di persone decedute a causa del Covid a Vico Equense. Una Pasqua triste per la nostra comunità, poiché a perdere la vita, questa volta, sono due mamme. La notizia è stata comunicata dal Sindaco Andrea Buonocore. “Della giovane mamma mi hanno scritto “ci ha lasciato una nostra amica, una mamma buona, grande lavoratrice, sempre sorridente, generosa e disponibile con tutti, era ancora giovane per andare via. 48 anni non ancora compiuti! Maledetto virus!!” Non occorre aggiungere altro, è stato già detto tutto. Dell’altra ne ricordo la disponibilità e la pazienza, il silenzio e l’umile servizio, si ricongiunge al figlio per stare eternamente insieme. Siamo attoniti ed increduli e ci stringiamo, con la preghiera ed il silenzio, alle famiglie in questo momento di grande sofferenza” il commento del Sindaco. I morti in Città salgono a venti dall’inizio della pandemia.