Coronavirus, a Positano altri cinque contagi: mercoledì tamponi per 5 bambini dell’Asilo

Positano ( Salerno ). Mentre continuano a pieno ritmo le vaccinazioni nella perla della Costiera amalfitana non mancano purtroppo altri casi di coronavirus Covid-19. Sarà per le varianti, ma il contagio diventa più facile, anche se la situazione è sotto controlla. Ci sono altri cinque contagi fra questi una famiglia ha reso nota la sua positività , gesto apprezzabile ed encomiabile, per consentire a chiunque fosse venuto in contatto con loro di poter fare eventualmente i tamponi . Per prassi si dovranno fare i tamponi a cinque bambini dell’Asilo Luigi Rossi, ma le misure seguite, con grandissima serietà e precisione, con rispetto del protocolla, fan ben sperare. Alla famiglia va tutta la nostra stima e solidarietà, come per tutti i contagiati, per fortuna tutti asintomatici, auguriamo pronta e presta guarigione.

Il Comunicato dell’amministrazione Comunale

Aggiornamento Covid-19

Attualmente risultano ventuno persone positive al covid-19.

Oggi si registrano cinque casi positivi.

Registriamo la guarigione di tre nostri concittadini.

La Asl, unitamente al C.O.C. ha già provveduto al tracciamento dei contatti dei nuovi casi positivi, molti dei quali si trovavano già in quarantena fiduciaria.

Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare.

In questo momento è importante non abbassare la guardia.

Dal centro operativo di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.