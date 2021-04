Coronavirus, 3 concittadini guariti ad Agerola negli ultimi due giorni.

In attesa di ricevere dalle autorità sanitarie gli esiti ufficiali dei tamponi effettuati al Drive Through di Agerola, comunichiamo la buona notizia della guarigione di nostri 3 concittadini.

Il buon senso e la responsabilità degli agerolesi verso il rispetto delle misure anti Covid-19 in vigore ha consentito anche oggi di registrare dati rassicuranti e di compiere un passo ulteriore in direzione del miglioramento della curva epidemiologica.

Si comunica che fino al 29 aprile per le famiglie che hanno subìto maggiormente gli effetti della crisi è aperto il bando per richiedere buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari https://bit.ly/3n2LR5q