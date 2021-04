Corbara, trovati morti per avvelenamento cinque cani e alcuni gatti, sono in corso accertamenti, la denuncia del sindaco Pietro Pentangelo. “E’ stato violato il diritto alla vita degli animali cosi come sancito dalle norme. L’episodio di stanotte ci lascia sconcertati e addolorati per il dolore provocato alle tante persone che vedono negli animali domestici un punto di riferimento per la loro capacità di dare affetto e compagnia. L’episodio è moralmente inqualificabile – dichiara il sindaco Pietro Pentangelo – E spero che l’autore di questa vicenda sia individuato e punito . A tale scopo confermo che presenterò, in queste ore, ai carabinieri una denuncia contro ignoti. Si tratta di un atto barbarico compiuto da individui che non meritano di far parte di un contesto civile”.