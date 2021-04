Conosciamo la troccola: sempre presente nelle processioni del Venerdì Santo, ma cos’è? Sempre presente nelle nostre processioni del Venerdì Santo, non tutti però sanno cosa sia: la troccola è un idiofono a percussione diretta, un tipo di strumenti musicali popolari composti di una tavola di legno su cui sono installate delle “maniglie” in metallo. Agitando la troccola le maniglie metalliche percuotono il corpo in legno producendo un suono caratteristico.

La troccola in alcuni luoghi prende il nome di crotola o crotalo, in alcuni casi è sostituita dalla tanavella fatta soltanto di legno, dove il suono è invece ottenuto facendo ruotare una parte dello strumento con un movimento centrifugo. Grazie a questo movimento un lembo di legno batte ripetutamente su una ruota dentata, producendo quindi il suono.

La troccola è famosa soprattutto per essere utilizzata in processioni religiose e altri eventi della tradizione popolare dell’Italia meridionale, in particolare nei riti della Settimana Santa durante la quale è abolito l’uso delle campane. Servono a rievocare il fragore della terra su cui scesero le tenebre con la morte di Gesù, in quel buio che avvolge le Chiese, prima della luce della Resurrezione pasquale.