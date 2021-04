Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, non è opportuno che Di Martino continui a fare il presidente. Ecco perchè. La Costiera amalfitana proprio durante il periodo più difficile dell’ultimo mezzo secolo , a causa della pandemia per il coronavirus Covid – 19, è rimasta senza rappresentanza. Il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, ancora sotto inchiesta alla Procura della Repubblica di Salerno, è stato sospeso dalla carica di primo cittadino e di conseguenza non poteva presiedere la conferenza dei sindaci. Il problema che , secondo noi, si pone, non è tanto quello giudiziario, per cui in base alla legge Severino se gli andasse male, cosa che non gli auguriamo, verrebbe di nuovo sospeso, è che il suo mandato è in scadenza e fra pochi mesi si andrà di nuovo a votare con la possibilità che non venga rieletto e che la conferenza debba di nuovo trovare un suo riferimento. Tutto qui. Bisogna dire che dalla scomparsa della Comunità Montana Penisola Amalfitana la Divina non è rappresentata in alcun tavolo in maniera istituzionale, bisognerebbe colmare questo vuoto. Intanto questo organismo informale dovrebbe darsi delle regole, forme e incisività che ha tutto il diritto di avere.