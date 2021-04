Confcommercio Sorrento: è Vincenzo Ercolano il nuovo presidente. Lo scorso venerdì, 16 aprile 2021, il consiglio direttivo di Confcommercio Sorrento – Imprese per l’Italia ha individuato, concordemente, in Vincenzo Ercolano il nuovo presidente, ruolo nel quale succederà a Natalino Attardi.

“È un Onore ma soprattutto un onere per me rappresentare i Commercianti. Viviamo un periodo storicamente difficile e storicamente ne usciremo fuori , trovando soluzioni. L’inizio è una parte del cammino, non è la più importante ma è fondamentale. Far parte di un Direttivo di altissimo valore professionale mi pone in una situazione di vantaggio, assolutamente non di adagio, e con perseveranza verso i nostri obbiettivi , senza risparmio, ma con tutto il vigore che la situazione richiede. Grazie”, ha detto Ecolano.

Nel corso della riunione lo stesso consiglio ha deliberato le nomine delle altre cariche:

Vice presidente: Fiorella Serpico

Segretario: Teresa (Susy) De Angelis

Consiglieri:

Natale Attardi

Agnello (Nello) Cappiello

Rosanna Cipriani

Adele Manzo

Daniela Piscopo.

“Il gruppo – fanno sapere dal direttivo Confcommercio Sorrento – che lavora compatto già da tre anni, si sta occupando di nuovi piani di sviluppo del commercio sul territorio ed è pronto ad accogliere le esigenze della categoria presso la sede di via San Nicola 19/C attraverso l’ormai collaudata disponibilità all’ascolto del presidente e dei sui consiglieri”.