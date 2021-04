Con la ripresa dello Sport, riparte anche l’Openclub con la palestra all’aperto a Pozzopiano ed attività singole o in small group a Sorrento! Un progetto non nuovo, ma partito qualche tempo fa, con la richiesta al Comune di Piano di Sorrento, quello di trovare uno spazio che consentisse agli abbonati di allenarsi in sicurezza. La soluzione è arrivata nel campo sportivo di Pozzopiano, situato precisamente tra Piano e Sant’Agnello, che sarà messo a disposizione a partire da oggi fino a fine maggio quando, a detta del Governo, dovrebbero poi riaprire definitivamente le palestre. Sedici postazioni ben divise tra loro, nel rispetto delle norme anticovid, adatte sia per l’allenamento con gli attezzi: panche, manubri, kettlebell e bilancieri, sia per l’allenamento funzionale. Presenti inoltre anche dei gazebi per potersi riparare dal sole e gli spogliatoi che potranno essere utilizzati esclusivamente per poggiare le borse con i panni all’interno. Come sempre, almeno da un anno a questa parte, gli attrezzi saranno sanificati e avverrà la misurazione della temperatura. Naturalmente continueranno ad esserci anche i corsi online per chi, per motivi lavorativi o di spostamento non potrà recarsi al campo. Per quanto riguarda Sorrento, chi vorrà, potrà allenarsi in small group, sempre all’aperto.