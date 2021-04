Come insegnare la verità sulla droga ai giovani?

Webinar informativo gratuito tenuto dai volontari di Mondo Libero dalla Droga.

L’Associazione “Mondo Libero dalla Droga” fa parte della “Fondazione Internazionale per un Mondo Libero dalla Droga” che è un’associazione di pubblica utilità non a scopo di lucro, che opera in molti paesi del mondo e che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti, sul soggetto della droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e decidere di vivere liberi dalle dipendenze. Dopotutto i volontari sanno che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”

A nessuno – in particolare ai giovani – piace sentire una predica su ciò che si deve o non si deve fare. Per questa ragione noi forniamo informazioni scientifiche e non valutazioni morali, che permettono ai giovani di comprendere cosa è effettivamente la droga, in modo che una persona possa valutare in modo indipendente e decidere anche di non assumere droga in primo luogo.

La campagna “La Verità sulla Droga” consiste di attività a cui, anche i giovani che vengono sensibilizzati dalle iniziative, possono unirsi per diffondere un modo di vivere libero dalla droga. Queste attività sono semplici, efficaci e possono coinvolgere persone di tutte le età.

Attraverso una rete globale di volontari, sono stati distribuiti 56 milioni di opuscoli educativi, sono state tenute decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazione e prevenzione alla droga in 120 paesi e sono stati creati degli annunci di pubblica utilità, che sono stati trasmessi in 275 stazioni televisive. Questi materiali ed attività hanno permesso a persone di tutto il mondo di conoscere gli effetti distruttivi delle droghe, per decidere di non farne uso.

Tutti noi sappiamo di dover raggiungere i ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori o la droga.

A volte manca il tempo e le risorse per un’educazione efficace sulla droga ed i materiali utilizzati sono spesso antiquati – oltre al fatto che non si rivolgono realmente ai giovani.

Per questo motivo i volontari hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo per capire “Come Insegnare la Verità sulla Droga ai Giovani”, che si terrà Giovedì 1 Aprile alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM.

L’ingresso è libero a tutti e per maggiori informazioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .

