Collettivo UANM: “La costiera amalfitana è una cartolina, ma quanta bellezza nascosta”

Riportiamo il post pubblicato dal Collettivo UANM sulla sua pagina Facebook: «La Costiera Amalfitana è una cartolina!’’ Quante volte l’avete sentito dire? Forse troppe. Come se questa Terra fosse una scenografia, un luogo di sole, mare e vacanze. Ma come siamo arrivati a questa visione bidimensionale, forse un po’ limitante? Pensiamo alle pubblicità. Le prime che vi vengono in mente: Lo spot del “famosissimo tonno” con Kevin Costner nel 2014, la crociera con Shakira nel 2017. Si inserisce una celebrità in un panorama mozzafiato e il successo, a quanto pare, è assicurato. Oppure, le scene dell’ormai iconica automobile italiana calata nei nostri luoghi del cuore. Queste realtà madri di storie da raccontare, relegate talvolta ad un ruolo passivo, come arredi.

Uscito solo nel 2020, Tenet, film del celebre Christopher Nolan, ha già marchiato la storia del cinema. Nolan, affezionato alla Costiera grazie all’amicizia con Woody Harrelson, ha scelto questi luoghi per alcune delle scene cruciali. Ancora una volta, però, viene riproposta un’idea stereotipata di yacht, ristoranti e lusso.

Quanto è bella la Divina! Amata superficialmente, colta nei suoi aspetti meno genuini. Perché non spingere verso rappresentazioni diverse? Raccontiamo della sua essenza, del folclore, delle leggende, poi anche dei disagi e degli ‘’spazi troppo stretti’’, in tutti i sensi. Una cartolina sì, ma quanta Bellezza nascosta!».