Club Napoli Città di Sorrento: “ci auguriamo che il pregetto Superlega fallisca”

Tutto il Consiglio Direttivo del Club Napoli Città di Sorrento in merito all’annunciata costituenda SuperLega Europea del Calcio, alla quale aderisco tre team italiani come Inter – Juventus – Milan, esprime tutto il suo rammarico per quest’azione che esula dai veri valori sportivi e di sana competizione alla quale Tutti i Tifosi s’ispirano. Ci auguriamo pertanto che il Progetto fallisca e che non si costituisca un “Calcio di Élite” e di solo Business. Ovviamente sin da oggi prendiamo le distanze da eventuali improvvisi ingressi del nostro Napoli in tale Progetto. Questo è il nostro semplice parere.

Il Club Napoli Città di Sorrento

Firmato Il Presidente Gaetano Mastellone

Apreda Raffaele, Acampora Gino e Russo Mariano

Acampora Gianfranco, Esposito Salvatore, Cariello Giovanni, D’Isa Claudio, Terminiello Marco, Russo Antonio, Rinaldi Amedeo, Infuso Davide