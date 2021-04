Claudio Parlato un talento nostrano approdato al Sassuolo

Classe 2005, nato a Vico Equense ma cresciuto a Piano di Sorrento, Claudio Parlato è un vero talento nel calcio, tanto da essere voluto fortemente nelle giovanili dal Sassuolo già lo scorso anno con l’U15, da meritarsi la chiamata nell’U16 quest’anno e la convocazione per uno stage con l’U15 azzurra. La società neroverde lo descrive come “un napoletano atipico, molto riservato, ordinato e rispettoso degli altri. Grazie a questo suo atteggiamente si fa ben volere dai suoi compagni e dagli allenatori”. In campo poi è un terzino destro che calcia bene con ambedue i piedi e può giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. Il fisico longilineo, inoltre, gli permette di essere veloce sulle fasce e determinante nella azioni offensive. Qual è la sua squadra del cuore? Il Napoli che sogna di affrontare con la maglia del Sassuolo.