City Nature Challenge 2021, 4 giorni di escursioni. Iniziativa dal 30 aprile al 3 maggio a Massa Lubrense

Saranno circa 200 persone che parteciperanno dal 30 aprile al 3 maggio, a Massa Lubrense, al City Nature Challenge 2021. Un’ iniziativa, la Citizen Science che si svolge in contemporanea in tutto il mondo.

Nata cinque anni fa a Los Angeles e San Francisco su iniziativa del “Natural History Museum” e della “California Academy of Science”, come gara fra gli abitanti delle due metropoli nell’avvistamento di specie. Sarà quindi un viaggio alla ricerca di biodiversità, piante e animali, lungo i sentieri collinari e montani della penisola sorrentina ma anche nel mare dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Il Parco Marino della costiera ha coinvolto infatti numerose associazioni, diving e guide e per 4 giorni, si vivrà immersi nella natura. Un ottimo modo per trascorrere il primo weekend in zona gialla in tutta sicurezza e all’aria aperta. L’evento parte venerdì con appuntamento nella Baia di Ieranto con il nuovo gruppo di volontari del Project Mare, con un’immersione a Puolo a cura del Bikini Diving e un’escursione al tramonto al Monte San Costanzo organizzata da Sorrento Hiking. Le attività proseguiranno nei successivi 3 giorni, con altre escursioni, immersioni guidate, seawatching, giri in canoa nelle acque dell’Amp Punta Campanella. Iniziative, coordinate da Linda Testa del Parco Marino, a cura della tante associazioni presenti sul territorio della penisola, da Massa Lubrense a Vico Equense. per info 3333316912.